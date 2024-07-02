شكرا لقرائتكم خبر عن "حماية المستهلك" يعلن سحب بعض موديلات BMW لفحص نظام الفرامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة جلوبال أوتو للسيارات عن حملة استدعاء لبعض موديلات بي ام دبلي" BMW "ات ( اإكس 1 - أي إكس ١ - إكس 5 - إكس 6 - إكس 7 - الفئة 7 واي 7 ) إنتاج عام 2022 و 2023 لعمل فحص احترازي علي "نظام الفرامل المتكامل "، وذلك كإجراء وقائي، ولذا يلزم حضور كافة العملاء لمراكز الصيانة المعتمدة.



وطالب جهاز حماية المستهلك من مالكي تلك الموديلات من الطرازات سالفة الذكر، التواصل مع الشركة المالكة للحجز المُسبق ويأتي ذلك في إطار الاطمئنان علي جودة وفعالية المنظومة وحرصاً من جهاز حماية المستهلك على أمن سلامة المُستهلكين ولمزيد ز من المعلومات يُرجى الإتصال على الخط الساخن للشركة المالكة " 19269" وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه للسيارات من ضمن حملة الإستدعاء، وأيضا لتحديد الميعاد المناسب في أقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها، وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل.

وفي حالة وجود شكوي أو مُخالفة، يُرجي الاتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588 ) من أي خط أرضي، أو من خلال الدخول علي الرابط التالى http://shakwa.cpa-mobile.com/