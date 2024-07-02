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شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح هامة من هيئة الدواء لمنع التهاب الأذن الحاد عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجهت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح الهامة لمنع التهاب الأذن عند الأطفال حيث تضمنت النقاط التالية:
-أخذ لقاحات الإنفلونزا في موعدها بمعرفة الطبيب المختص لأنها تساعد في منع الفيروس الذي يتسبب في التهاب الأذن.
-إبقاء الأذن جافة وتغطيتها.
-مراعاة اتباع نظام غذائي صحي غني بفيتامين سي.
-تهوية المنزل بشكل جيد.
-إبقاء الطفل دافئًا.
النصائح الهامة لمنع التعاب الأذن عند الأطفال
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