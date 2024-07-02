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نصائح هامة من هيئة الدواء لمنع التهاب الأذن الحاد عند الأطفال

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القاهرة - سامية سيد - وجهت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح الهامة لمنع التهاب الأذن عند الأطفال حيث تضمنت النقاط التالية:

-أخذ لقاحات الإنفلونزا في موعدها بمعرفة الطبيب المختص لأنها تساعد في منع الفيروس الذي يتسبب في التهاب الأذن. ​
-إبقاء الأذن جافة وتغطيتها. ​
-مراعاة اتباع نظام غذائي صحي غني بفيتامين سي.​
-تهوية المنزل بشكل جيد. ​
-إبقاء الطفل دافئًا. ​


النصائح الهامة لمنع التعاب الأذن عند الأطفال

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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