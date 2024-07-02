-أخذ لقاحات الإنفلونزا في موعدها بمعرفة الطبيب المختص لأنها تساعد في منع الفيروس الذي يتسبب في التهاب الأذن. ​ -إبقاء الأذن جافة وتغطيتها. ​ -مراعاة اتباع نظام غذائي صحي غني بفيتامين سي.​ -تهوية المنزل بشكل جيد. ​ -إبقاء الطفل دافئًا. ​

شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح هامة من هيئة الدواء لمنع التهاب الأذن الحاد عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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