شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد: ارتفاع الحرارة مستمر لنهاية الأسبوع وذروته الخميس والجمعة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الارتفاع الطفيف والتدريجى فى درجات الحرارة الذى تشهده البلاد يستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأشارت هيئة الارصاد إلى أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة سيكون يومى الخميس والجمعة، حيث ستتراوح العظمى بالقاهرة ما بين 38 و 39 درجة والمحسوسة ما بين 40 و 41 درجة.

ويشهد اليوم الثلاثاء ، استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجى فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ومتوقع اليوم أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.