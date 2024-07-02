شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن مواعيد وضوابط التحويل بين المعاهد الأزهرية والمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه، استعدادا للعام الدراسي الجديد 2025/2024 وفي إطار حرص كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف على تحقيق الصالح العام، ومراعاة المصلحة للطلاب ثم اعتماد ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث جاءت هذه الضوابط على النحو التالي:

ـ يقتصر التحويل بين المعاهد الأزهرية، والمدارس التابعة للوزارة للعام الدراسي 2025/2024 على طلاب مرحلة التعليم الأساسي.

- بداية من الصف الثاني الابتدائي حتى الطلاب المقبولين بالصف الثالث الاعدادي العام الدراسي 2025/2024 بالمعاهد الأزهرية إلى الصفوف المناظرة بمدارس التربية والتعليم شريطة أن يتوافق من قبول الطالب المحول إلى التعليم العام مع من القبول بالمدرسة المحول إليها بالتعليم العام حال قبوله ببداية الحلقة الابتدائية التي تقدم بها للأزهر الشريف على أن يتقدم ولي الأمر الراغب في التحويل للأزهر بإفادة بسن القبول بالمدرسة المطلوب التحويل لها حتى يتحقق الأزهر من تطبيق شرط السن.



ـ تطبيق شرط مناظرة السن يكون حتى نهاية الحلقة الابتدائية فقط ، مع التأكيد علي عدم قبول التحويل للملتحقين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي من الطرفين.

ـ يكون التحويل بموافقة الجهة المنقول منها الطالب أولا ولا يعتد بهذا التحويل إلا بموافقة الجهة المحول إليها.

ـ التنبيه المشدد علي المسؤولين عن تحرير نماذج التحويل بالنسبة للجهتين علي ضرورة أن يكون مؤرخ تاريخ واضحا والا فلن يعتد بطلب التحويل .

ـ الالتزام بالنموذج المرفق الخاص بالتحويل.

ـ يقتصر التحويل فقط للحاصلين على الشهادة الاعدادية الازهرية في العام 2024 / 2025 للتعليم الدولي التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وذلك في ضوء الضوابط المنظمة للقبول في هذا النوع من التعليم بعد تقديم ما يفيد وجود مكان له في أحد المدارس الدولية.



ـ يشترط بالنسبة لتحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية النموذجية أو الخاصة إلى الصفوف المناظرة بالتربية والتعليم المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات والمدارس الخاصة لغات النجاح في اللغة الأجنبية الأولى ذات المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية بجانب دراستهم لمادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى.

ـ الطلاب المستنفذون سنوات الرسوب (عامين) في الحلقة الاعدادية بالأزهر لهم الحق في التقدم للامتحان بالتعليم العام من الخارج "منازل" بعد تسليمهم الملف من المعهد الأزهري المقيدين به.

ـ يتم تحويل الطالب من المعاهد الأزهرية لمدارس التربية والتعليم والتعليم الفني بحالته الموضحة ببيان تدرجه الدراسي "ناجح ـ راسب" بالعام الدراسي 2025/2024 .

ـ عدم جواز تحويل طلاب المرحلة الثانوية بجميع صفوفها من المعاهد الأزهرية المدارس الوزارة، نظرا للتباين الكبير في المواد وطبيعة الدراسة فيها وخضوع التحاق الطلاب بالصف الأول الثانوي العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لقواعد قبول خاصة تخالف القواعد المعمول بها في الأزهر الشريف.

ـ أن يكون السماح بالتحويل بين الأزهر والتربية والتعليم والتعليم الفني في الصفوف المتفق عليها أعلاه بالاتفاق المبرم سلفا شريطة الالتزام بالسن والكثافة بين الجانبين.

ـ أن يرفق بطلب التحويل من الأزهر بيان الكتروني لتدرج الطالب في الحلقة المقيد بها موضحا حالته " ناجح ـ راسب" صادر من الادارة المركزية للامتحانات بالأزهر وممهور بشعارها ولا يعتد بإجراءات التحويل دون توضيح هذا البيان .

ـ الفترة الزمنية المسموح بها للتحويل بين الجانين تبدأ من 2024/8/4 وحتى 2024/9/3 مع عدم الاستثناء من هذا الموعد من كلا الطرفين، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وعليه يتم تعميم تلك الضوابط على كافة المدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديريات للالتزام بتنفيذها .

