شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان كريم تستقبل مسئولى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، مسؤولي منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) - مكتب القاهرة، وذلك في إطار التعاون بين المجلس والهيئات الدولية العاملة في مجال حقوق الطفل والمرأة وغيرها من الهيئات التي تعمل في مجال الإعاقة.

من جانبها رحبت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، بمسئولي منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) - مكتب القاهرة، وثمنت الدور الذي تقوم به المنظمة في مصر وفي مجال التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة

وأكدت المشرف العام على المجلس أن اللقاء الذي نظمته إدارة التعاون الدولي بالمجلس مع المنظمة دار حول التعاون بين المجلس ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) مكتب القاهرة في عدد من الموضوعات التي تخص مجال حماية الطفل ذوي الإعاقة في المحاكم، وكذلك في محيط الأسرة والمنزل ومع مقدمي الخدمات، والتوعية الأسرية والإرشادية فيما يخص صحة التعامل مع أطفالهم من ذوي الاعاقة، واستكمال التعاون بين الطرفين في الغرف الصديقة للأطفال ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن اللقاء تضمن ايضا النقاش في آليات رفع كفاءة المجلس في تلقي الشكاوى الخاصة بالأطفال ذوي الاعاقة، وبحث سبل إعداد دليل للتعامل مع الاطفال ذوي الاعاقة في المحاكم والنيابات

وقالت الدكتورة ايمان كريم، ان المجلس يسعى دوما إلى التعاون مع الشركاء لخدمة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع الوعي المجتمعي بأدوارهم وأنهم اشخاص فاعلين في كافة مناحي الحياة.