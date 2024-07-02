شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 5 أرقام قياسية بموسوعة "جينيس" فى الكشف والتوعية بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

اعلن الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، تسجيل 5 أرقام قياسية في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، بتحقيق أكبر عدد من فحوص الكشف المبكر والتوعية لـ 5 أنواع من الأورام السرطانية، خلال 8 ساعات فقط، ضمن مبادرات رئيس الجمهورية للصحة العامة «100 مليون صحة».

وأوضح «حساني» أن حملة «من بدري أمان» تمكنت من مسح ما يزيد عن 6 آلاف حالة للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الثدي، والقولون، والرئة، والبروستاتا، وعنق الرحم)، في 8 ساعات فقط.

وأضاف إن هذا الإنجاز الجديد يضاف إلى سجل مصر المشرف في مجال الصحة، بتحقيق رقمًا قياسيًا جديدًا موسوعة «جينيس» تحت مظلة مبادرات الصحة العامة، حيث نجحت العديد من المبادرات خلال الأعوام الماضية في رفع الوعي ولفت الأنظار وتحقيق العديد من المعايير الدولية الهامة في مجال مكافحة الأورام السرطانية وعوامل الخطورة المسببة لها، موُكدًا أن هذه الأرقام القياسية لم تكن تتحقق لولا العمل الدؤوب على مدار الأشهر والأعوام الماضية.

وتابع «حساني» أن هذا النجاح يأتي نتيجة تضافر الجهود الوطنية، ووضع الصحة على رأس أولويات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن مبادرات «100 مليون صحة» التي انطلقت في 2018 أحدثت نقلة نوعية في مجال الصحة العامة ورعاية المواطنين في الكشف وعلاج مختلف أنواع الأمراض لجميع الفئات العمرية، مؤكدًا أن هذه النجاحات هي خير دليل على قدرة مصر لتحقيق ومواكبة الإنجازات الصحية العالمية.

ووجه «حساني» الشكر إلى كل فرد شارك في هذا العمل الجاد بدءًا من فرق العمل الميدانية في وزارة الصحة والسكان، وصولا إلى المتطوعين ومنظمات المجتمع المدني، كما توجه بالشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ووزارة التضامن الاجتماعي، لتعاونها المثمر ودورها المحوري في توعية المواطنين بأهمية الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، كما توجه بالشكر إلى ممثلي موسوعة جينيس للأرقام القياسية على حضورهم وتوثيقهم هذا الإنجاز، مؤكدًا أن الحملة شهدت إقبالاً واسعًا في الـ 10 نقاط المتمركزة في 9 محافظات، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.

ومن جانبه، أعلن الوليد عثمان المحكم المعتمد من موسوعة «جينيس»، التحقق من رصد 5 أرقام قياسية بمصر، لأكبر عدد من الأشخاص سجلوا في فحص 5 أورام سرطانية خلال 8 ساعات فقط، موضحًا أن الحد الأدنى لتسجيل الأشخاص بالفحص لأورام (القولون، البروستاتا، الرئة، عنق الرحم 250 فردًا في 8 ساعات، وقد تجاوزت الحملة الحد الأدنى، فيما يعد الحد الأدنى لعدد السيدات المستهدفات بفحص سرطان الثدي 2000 سيدة في 8 ساعات، وتم كسر هذا الرقم أيضًا ضمن الحملة، مؤكدًا التزام مصر بالقواعد والشروط، ما يجعل وزارة الصحة والسكان، الحامل الرسمي الوحيد على مستوى العالم لـ5 ألقاب بموسوعة «جينيس» للأرقام القياسية.