شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: الصناعة والزراعة أهم أولويات الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مجدى البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، ومقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، إن هناك مجموعة من الأولويات يطالب العمال الحكومة الجديدة الاهتمام بوضعها ضمن أولوياتها، والتي تتمثل في: تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توفير مزيدا من فرص العمل، عن طريق الاهتمام بالصناعة وتطويرها وخاصة الصناعات الصغيرة، إلى جانب تحسين الأجور، لضمان حصول العامل على أجر عادل، وهو ما يستدعى تطوير الحد الأدنى للأجور بشكل دورى، بحيث تتناسب الأجور مع زيادة الأسعار، بالإضافة إلى سرعة الإنتهاء من تعميم مشروع التأمين الصحى الشامل في كافة محافظات الجمهورية، لتوفير خدمات صحية تليق بالمواطنين.

وأضاف البدوى، في تصريحات خاصة لليوم السابع: كما أنه لابد أن يكون ملف تطوير التعليم ضمن أولويات الحكومة، وبالتالي نطالب الحكومة بسرعة القضاء على الدروس الخصوصية وتطوير التعليم بشكل يليق بالمجتمع المصري، على أن يتم العمل على ربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، وتأهيل الخريجين لها.

وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، إلى أنه لتحقيق كل ذلك لابد من بناء اقتصاد وطنى قوى قائم على الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، وهى ملفات لابد أن تكون ضمن أولويات الحكومة للعمل عليها بشكل كبير، لتصبح الدولة قائمة على اقتصاد قومى، وقادرة على الاهتمام بالمواطن.