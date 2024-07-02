شكرا لقرائتكم خبر عن حل أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية 2024 لطلاب الثانوية العامة.. راجع إجاباتك والان مع تفاصيل الخبر

أدى طلاب وطالبات الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ويشمل "الإنجليزية والفرنسية والألمانية"، إذ انطلقت لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا واستمرت لمدة ثلاث ساعات، وذلك في رابع أيام امتحانات الثانوية العامة في المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع.

وأعادت سهولة امتحان مادة اللغة الإنجليزية البسمة والفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة بعد دموع امتحان الفيزياء، إذ أكد الطلاب أن أسئلة امتحان مادة اللغة جاءت مباشرة وسهلة وفى مستوى الطالب المتوسط، مشيرين إلى أن الأسئلة بها جزئيات بسيطة للطالب المتميز.

ويستعرض ”الخليج 365” في السطور التالية إجابات أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، علمًا بأن الامتحان تضمن 37 سؤالًا منها 34 سؤال اختيار من متعدد يتم الإجابة عنها في كراسة البابل شيت و3 أسئلة مقالية يتم الإجابة عنها في ورقة الأسئلة المقالية.

ووفقًا لجدول الامتحانات، يواصل طلاب الثانوية العامة امتحانات المواد الدراسية الأساسية بعد أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، يوم السبت المقبل 6 يوليو بأداء امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ويعقد يوم السبت 13 يوليو امتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 امتحان الديناميكا لشعبة علمى رياضة.



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