شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى عالمى عن مشروع SouthMed شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

عقد، منذ قليل، مؤتمر صحفى عالمى، بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتم الإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، بالساحل الشمالى، وهو مشروع SouthMed.

ويقع مشروع "ساوث ميد" على مساحة 23 مليون متر مربع، ليكون بمثابة وجهة “Destination”عالمية فى جنوب البحر المتوسط ومنافساً لأجمل المدن السياحية الشاطئية فى شمال المتوسط، بما يمثل إضافة كبيرة للسياحة المصرية.