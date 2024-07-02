شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر حكومى: الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر حكومي مطلع لقناة "إكسترا نيوز"، إنه سيتم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية.

وكان مصدر حكومي مطلع قد أكد لقناة إكسترا نيوز، منذ قليل، أن حلف اليمين لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الثانية غداً الأربعاء برئاسة الجمهورية، ويعقب مراسم حلف اليمين اجتماع مجلس الوزراء الجديد.