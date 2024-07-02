شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا الأربعاء 18 رحلة جوية من الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر بيان لشركة مصر للطيران الناقل الوطنى أن الشركة ستسير غداً الأربعاء 18 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله من الاراضي المقدسة. وتسير الشركة الوطنية غدا الرحلات بواقع 7 رحلات بخط سير جدة - القاهرة و 3 رحلات بخط سير جدة - كوناكري و 1 رحلة بخط سير جدة - باماكو و1 رحلة بخط سير جدة - برج العرب و 1 رحلة بخط سير الطائف - القاهرة اضافة الي 5 رحلات بخط سير المدينة - القاهرة وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وقرعة الجيزة وحجاج الترانزيت وباماكو وكوناكري وحج أفراد وعمل وإقامة.

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