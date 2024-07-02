شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أول محمد زكى يلتقى وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام والان مع تفاصيل الخبر

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، جان بيير لاكروا وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة ، كذلك دور مصر الفاعل بالتعاون مع الأمم المتحدة لدعم مهام قوات حفظ السلام فى ضوء الإلتزام بالمواثيق الدولية ومبادىء فض النزاعات والتسوية السلمية بما يعزز ركائز الأمن والإستقرار على الصعيدين الإقليمى والدولى.



حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.