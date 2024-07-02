شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يودع العاملين وأفراد الأمن بالوزارة ويرحل فى سيارته الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

غادر منذ قليل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مبنى وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة بسيارته الخاصة رافضا استغلال سيارة الوزارة.

وحرص الدكتور محمد شاكر على مصافحة جميع العاملين بالوزارة و أفراد الأمن من خلال المرور على كل مكاتب الوزارة و توديعهم قبل ساعات قليلة من إعلان التشكيل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.