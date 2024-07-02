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وزير الكهرباء يودع العاملين وأفراد الأمن بالوزارة ويرحل فى سيارته الخاصة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 04:29 م

غادر منذ قليل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مبنى وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة بسيارته الخاصة رافضا استغلال سيارة الوزارة.

وحرص الدكتور محمد شاكر على مصافحة جميع العاملين بالوزارة و أفراد الأمن من خلال المرور على كل مكاتب الوزارة و توديعهم قبل ساعات قليلة من إعلان التشكيل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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