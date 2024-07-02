شكرا لقرائتكم خبر عن من هو السفير بدر عبد العاطى وزير الخارجية فى حكومة مصطفى مدبولى الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر لـ"الخليج 365" عن تولي السفير بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية في حكومة مصطفى مدبولي الجديدة وضم وزارة الهجرة إلى وزارة الخارجية.

يشغل السفير بدر عبد العاطي منصب سفير مصر لدى بروكسل وساهم بشكل كبير في تطوير العلاقات الثنائية بين القاهرة ودول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية، بالإضافة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ما ساهم في ضخ الاتحاد الأوروبي لمليارات الدولارات خلال الفترة الماضية.

وشغل السفير بدر عبد العاطي منصب سفير مصر لدى ألمانيا بين عامي 2015 و2019 وكانت له جهود بارزة في الانطلاق بالعلاقات المصرية الألمانية نحو أفق أرحب، وتعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات خلال ولاية المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل.

تولى السفير عبد العاطي منصب نائب مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي باسم "وزارة الخارجية" ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بين 2013 و2015، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون "الاتحاد الأوروبي" وغرب أوروبا والمنسق الوطني للاتحاد من أجل المتوسط بين 2012 و2013، ونائب رئيس البعثة في سفارة جمهورية مصر العربية في بروكسل بين 2008 و2012.

كما كان مديراً لشؤون فلسطين في "وزارة الخارجية" بين 2007 و2008، ومستشاراً في "سفارة جمهورية مصر العربية في واشنطن" والمسؤول عن ملفي الكونجرس والشؤون الأفريقية بين 2003 و2007، وسكرتير أول بمكتب وزير الخارجية المسؤول عن ملفي الشؤون الأفريقية وعملية السلام في الشرق الأوسط بين 2001 و2003، وسكرتير ثاني بسفارة جمهورية مصر العربية في طوكيو، والمسؤول عن الشؤون الأفريقية وعملية السلام في الشرق الأوسط وإيران بين 1997 و2001، وسكرتيراً ثانياً في مكتب نائب مساعد وزير الخارجية للتعاون الاقتصادي الإقليمي بالشرق الأوسط بين 1995 و1997.

كما تولى منصب عضو الوفد المصري في مؤتمر القاهرة الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 1996، وسكرتير ثالث في "سفارة جمهورية مصر العربية في تل أبيب" والمسؤول عن الشؤون الداخلية الإسرائيلية وعملية السلام في الشرق الأوسط بين 1991 و1995، وملحق في "وزارة الخارجية" بين 1989 و1991، كما كان محاضراً في "أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية" في القاهرة عام 2003، وله عدة مقالات ومؤلفات في مجال السياسة الدولية.

حاصل على دكتوراه في العلاقات الدولية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 2003 من "جامعة القاهرة" في مصر، وماجستير في العلاقات الدولية عام 1996 من "جامعة القاهرة"، وبكالوريوس في العلوم السياسية عام 1987 من الجامعة ذاتها.

يتمتع السفير بدر العاطي بسيرة دبلوماسية متميزة في وزارة الخارجية بتميزه في كافة الإدارة والقطاعات بالوزارة، وله إسهامات كبيرة في ملفي الشرق الأوسط والشؤون الافريقية، ولعبا دورا بارزا في الدفاع عن مقدرات ثورة 30 يونيو خلال ترأسه إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة خلال عامي 2013و2015.