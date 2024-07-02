شكرا لقرائتكم خبر عن رضا حجازى يشكر العاملين بوزارة التعليم والمدارس: كان لى الشرف بالعمل معكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم السابق عبر صفحته الشخصية بفيس بوك قائلا: أود أن أعبر عن عميق شكري وامتناني لكل من أبدى مشاعره الطيبة والصادقة اليوم في ديوان الوزارة، لقد كان لي الشرف بالعمل معكم على مدار السنوات الماضية كرئيس قطاع التعليم، ونائب وزير لشئون المعلمين، ووزير للتربية والتعليم والتعليم الفني.

وتابع الدكتور رضا حجازى: أتوجه بأسمى آيات الحب والتقدير والعرفان لكل العاملين في مديريات وإدارات ومدارس التربية والتعليم، وللقيادة السياسية، والرئيس عبد الفتاح السيسي على منحي الفرصة للإسهام في إصلاح و تطوير النظام التعليمي في مصر.

وأتمنى كل التوفيق للوزير القادم ولزملائي في الوزارة في مواصلة الجهود المبذولة للارتقاء بالتعليم في مصر من أجل مستقبل أفضل حان الوقت لخدمة الوطن من موقع أخر و العودة للعمل كأستاذ جامعي أكاديمي وقضاء بعض الوقت مع أسرتي الصغيرة.