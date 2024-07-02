شكرا لقرائتكم خبر عن الرضا الشعبى محرك رئيسى لأداء الحكومة الجديدة.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، المواطن أولا.. الرضا الشعبى محرك رئيسى لأداء الحكومة الجديدة.. سياسيون: الرئيس السيسى يضع أولوية لتخفيف الأعباء عن المصريين بسياسات مختلفة.. «خارطة أولويات» من الحوار الوطنى أمام الحكومة.. ومقررو الحوار: ملفات التضخم ودفع القطاعات الإنتاجية وتيسير الإجراءات على المستثمرين والمصنعين أبرز التوصيات.

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