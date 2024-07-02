شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: يحق لطالبة الثانوية صاحبة واقعة الولادة باللجنة الإعادة بكامل الدرجات والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم عن آخر التطورات في واقعة وضع طالبة بالثانوية العامة مولودها بإحدى لجان إدارة طامية التعليمية مولودها أثناء تأدية امتحان مادة اللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء، حيث جاءها مخاض والآلام الولادة قبل نهاية الامتحان بربع ساعة، وتم نقلها لمستشفى طامية المركزى لإجراء عملية الوضع.

وأضافت وكيل الوزارة، أن الطالبة ياسمين تم نقلها قبل انتهاء الامتحان بـ15 دقيقة للمستشفى عن طريق مرفق الإسعاف وأدت الامتحان بشكل طبيعي، متابعة أنه يحق للطالبة تقديم خطاب وتقرير المستشفى بولادتها أثناء تأدية الامتحان ويمكنها إعادة الامتحان بكامل الدرجات في الدور الثاني، في حال عدم اجتيازها الإجابة بشكل جيد في امتحان مادة اللغة الإنجليزية، مشيرة إلى أن القرار يرجع إلى الطالبة.

وشهدت إحدى لجان الثانوية العامة بإدارة طامية التعليمية مداهمة طالبة المخاض والآلام الولادة لطالبة بالثانوية العامة أثناء تأدية امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وتم نقلها لمستشفى طامية المركزي، وبشرت بأول مولوده لها داخل المستشفى.

وأكد مصدر طبي انها وضعت طفله، مؤكداً أن الولادة طبيعية وأن صحة الأم وطفلتها جيدة، وتم خروج الأم ومولدتها عقب إجراء الولادة لاستقرار حالتها الصحية.

وكانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغا من احدى لجان الثانوية العامة بلجنة مدرسة الإعدادية بنات بمركز طامية، بوجود طالبة تعاني من آلام حادة، وذلك أثناء تأديتها امتحان الثانوية العامة، وبالفحص تبين أن الطالبة تدعى ياسمين عزمي ف 19 سنة باللجنة رقم 766، وتعاني أعراض الولادة وهبوط، وتم نقلها بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.