شكرا لقرائتكم خبر عن شريف فاروق وزير التموين الجديد.. السيرة الذاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر عن ترشيح اسم الدكتور شريف فاروق لتولى منصب وزير التموين والتجارة الداخلية فى الحكومة الجديدة.

تولى رئاسة الهيئة القومية للبريد لعدة سنوات حيث نجح فى تطوير منظومة مكاتب البريد وإحداث طفرة كبيرة فى الخدمات التى تقدمها حاليا الهيئة للمواطنين.

شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى والعضو المنتدب للبنك منذ فبراير عام 2017 حتى توليه منصب رئيس الهيئة القومية للبريد.

يمتلك خبرة كبيرة فى الإدارة وسياسات التطوير، ويمتلك ما يزيد على 29 عامًا من الخبرة فى العمل العام والإدارة.