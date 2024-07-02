شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية لمايا مرسى المرشحة لوزارة التضامن.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مطلعة عن ترشيح الدكتورة مايا مرسى لتولى منصب وزيرة التضامن، فى الحكومة الجديدة. وتسلمت الدكتورة مايا مرسى مهام عملها كرئيسة للمجلس القومى للمرأة فى الأول من فبراير 2016 ثالث رئيسة للمجلس منذ إنشائه فى عام 2000 أصغر سيدة من حيث العمر تتولى هذا المنصب الوظائف السابقة: الوظائف السابقة: عملت كرئيس لفريق العمل الإقليمى لبرامج وسياسات تمكين المرأة فى المركز الإقليمى للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى الفترة من 2013-2016 رئيسة لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر فى الفترة من 2010 – 2013 المنسق الوطنى لمشروعات صندوق الأمم المتحدة للمرأة والاتصال بجامعة الدول العربية خلال الفترة من 1999-2010 بدأت حياتها العملية فى منظمات دولية من بينها المعونة الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى الدكتورة مايا مرسى سياسية متخصصة فى السياسة العامة ومدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان

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