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الخارجية الأمريكية: الحل الوحيد لوقف إطلاق النار هو خروج روسيا من الأراضي الأوكرانية

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 08:52 م

قالت الخارجية الأمريكية، إن الحل الوحيد لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هو خروج روسيا من الأراضي الأوكرانية، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن اجتماع الناتو القادم سيضم عددا من الضيوف من خارج دول الناتو.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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