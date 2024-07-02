شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: الحل الوحيد لوقف إطلاق النار هو خروج روسيا من الأراضي الأوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

قالت الخارجية الأمريكية، إن الحل الوحيد لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هو خروج روسيا من الأراضي الأوكرانية، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن اجتماع الناتو القادم سيضم عددا من الضيوف من خارج دول الناتو.