شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: نبحث مع شركائنا في مصر وقطر سد الفجوة بين حماس وإسرائيل بشأن وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها تبحث مع شركائها في مصر وقطر سد الفجوة بين حماس وإسرائيل بشأن وقف إطلاق النار، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وتابعت الخارجية الأمريكية: "نحث إسرائيل على الإفراج عن العائدات الفلسطينية والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي يضر بحل الدولتين"، مردفة: "نحث مواطنينا على هدم السفر للبنان حاليا وخاصة الحدود" الجنوبية".



وواصلت الخارجية الأمريكية: "نعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة سيؤدي إلى تهدئة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية".