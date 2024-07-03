"رفض يسلفه فلوس".. مقتل سيدة وإصابة زوجها على يد شقيقه بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على سائق توك توك، قتل زوجة شقيقه وأصاب الأخير بمنطقة المطرية، بسبب خلاف على أموال.

البداية بورود بلاغ إلى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، مفاده مقتل سيدة وإصابة زوجها بطعنات نافذة ونقل للمستشفى العام في حالة حرجة.

بالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة بين المجني عليه وشقيقه بسبب رفض الضحية إعطائه مبلغ من المال "رفض يسلفه فلوس"، فقام المتهم بطعن زوجة أخيه وحاول شقيقه الدفاع عنها فقام بطعنه هو الآخر.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت مباحث القسم القبض على المتهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.