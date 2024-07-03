"خلع ضوافرها وقص شعرها".. حكم قضائي ضد أب متهم بخطف طفلته وتعذيبها بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قضت محكمة جنح الهرم المنعقدة بمحكمة الشيخ زايد بالجيزة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه بالجنحة رقم 21140 لسنة 2024، في واقعة اتهامه بخطف وتعذيب طفلته "ملك" من والدتها وسط الشارع بمنطقة الهرم بسبب خلافات بينهما.

أثناء جلسة القضية أدعت فاطمة الكردي الموكلة بالدفاع عن الطفلة من قبل المجلس القومي للمرأة، مدنيًا أمام هيئة المحكمة بمبلغ مالي قدره 15 ألف وواحد على سبيل التعويض المؤقت المدني للمجني عليها بشأن الضرر الذي لاحقها، طبقًا لمواد الاتهام 236 من قانون الطفل.

أمام مأمور قسم الهرم بالجيزة قالت الطفلة "ملك" أن والدها "أحمد. ب" دائم التعاطي للمواد المخدرة "الآيس"، حيث قام بتعذيبها ليلتان واحتجزها داخل غرفة بمكسنه، مُستخدمًا مطواة وعصا خشبية وحزام جلد ما تسبب في إصابتها بأضرار جسيمة "كان بيضربني بالمطواة في راسي وبالحزام على جسمي وقعد يخلع في ضوافري بالقصافة ويقص في شعري"، مستنجدة بجهات التحقيق "أنا عايزة حقي من بابا".

واستمعت النيابة لأقوال الأم "نشوى" والتى اتهمت زوجها "أحمد" بتعذيب طفلتهما "ملك" 5 أعوام بعدما قام بخطفها في الشارع على مرأى ومسمع المارة، واحتجازها داخل غرفة في مسكنهما انتقامًا من والدتها بسبب خلافات أسرية بينهما "عمل كده في بنتي عشان عايزة أطلق منه". موضحة أن الخلافات بدأت بينهما بعدما اكتشفت أنه يتعاطى المواد المخدرة ما دفعها لترك المنزل والعيش رفقة والدتها في منطقة فيصل بالجيزة، مشيرة إلى أن زوجها كان يهددها بالقتل حتى تربص بها يوم الواقعة وخطف "ملك" بعدما تعدى عليها بالضرب في الشارع.