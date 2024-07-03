"عاكس جارته وخلص على جوزها".. القبض على شاب لاتهامه بقتل عامل بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على شاب تحرش بجارته وقتل زوجها بمنطقة دار السلام بعد الدخول في مشاجرة بينهما وتم نقل الجثة إلى المستشفي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع مشاجرة بمنطقة دار السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص العثور على جثة عامل مصاب بقطع بالأوتار، بعدما قام شاب بالتعدي عليه بسبب معاتبته له لتحرشه بزوجته أثناء سيرها بالشارع.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.