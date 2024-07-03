بالأسماء.. الراحلون عن حكومة مدبولي في التشكيل الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قالت مصادر حكومية إنه من المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة التي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء.

وقبل نحو شهر، قرر الرئيس السيسي تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة.

ووفق مصادر لقناة "إكسترا نيوز"، فإن التغيير الوزاري يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية تصل لـ 20 وزارة، وحركة موسعة للمحافظين.

وسيتم دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

وننشر أسماء الوزراء الراحلين عن الحكومة، وهم:

د. علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية

د. محمد شاكر - وزير الكهرباء

م. طارق الملا - وزير البترول

أحمد عيسى - وزير السياحة

نيفين القباج - وزيرة التضامن الاجتماعي

د. محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف

د. رضا حجازي - وزير التربية والتعليم

م. أحمد سمير - وزير التجارة والصناعة

د. محمد معيط - وزير المالية

المستشار عمرو مروان وزير العدل

السيد القصير وزير الزراعة

السفير سامح شكري وزير الخارجية

الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني

د. عاصم الجزار وزير الإسكان

السفيرة سها جندي وزير الهجرة

اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

المستشار علاء الدين فؤاد- وزير شئون المجالس النيابية

حسن شحاتة - وزير العمل

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