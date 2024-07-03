"رجل عصامي".. مصطفى الفقي يعلق على تعيين بدر عبد العاطى وزيرا للخارجية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

علق المفكر السياسى الدكتور مصطفي الفقي، على ترشيح السفير بدر عبد العاطى وزيرًا للخارجية خلفًا للوزير سامح شكري.

وقال الفقي إن "عبدالعاطي رجل عصامي ومجتهد ويستحق هذا المنصب وتعينه وزيرا للخارجية كانت مفاجأة سارة بالنسبالي"، موضحا أنه أقرب إلى مدرسة عمرو موسي ومعظم أبناء جيله كانوا يميلون إلى طريقته وأدائه.

وأضاف "الفقى "خلال حواره لبرنامج "يحدث فى مصر"، الذي يقدمه الإعلامي "شريف عامر" على قناة "إم بي سي مصر"، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية يجب أن يكون صبورا جدا ويمتلك القدرة على متابعة عدة ملفات في وقت واحد، منوها أن وزير خارجية مصر معنى فى الفترة المقبلة بالقضية الفلسطينية وملف سد النهضة.

وتابع: "دائما ما تكون هناك علاقة مباشرة بين وزير الخارجية ورئيس الجمهورية".