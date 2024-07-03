خبير يكشف عن موعد الملء الخامس لسد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي، خبير المياه والجيولوجيا بجامعة القاهرة، آخر تطورات ملف سد النهضة، وموعد بدء الملء الخامس لبحيرة السد الإثيوبي.

وقال "شراقي" في منشور له عبر فيسبوك، إن إجمالي التخزين في سد النهضة على مدار السنوات الأربع الماضية كان 41 مليار م3، ثم فتحت إثيوبيا بوابتي التصريف لمدة ثلاثة أشهر قبل غلقهما نهاية يناير الماضي بعد تصريف نحو 6 مليارات م3 وانخفاض منسوب البحيرة نحو 10 أمتار".

وأضاف "شراقي": "ظلت كمية المياه في البحيرة ثابتة عند 35 مليار م3 خلال الأشهر القليلة الماضية؛ نظراً لتساوي كمية المياه التي تأتي عند سد النهضة من بحيرة تانا مع الكمية التي تخرج منه بعد تشغيل التوربينين، إلى أن بدأت الأمطار في الزيادة في نهاية يونيو وأصبح الوارد أكبر من الخارج".

وأوضح خبير المياه: "بدأ تعويض الستة مليارات السابقة حيث ارتفع منسوب البحيرة نحو 2م بإضافة نحو مليار م3 واحد خلال الأسبوعين الماضيين، ومع زيادة الأمطار التدريجي ستستعيد البحيرة باقي الستة مليارات يوم 20 يوليو الجاري، عند متوسط إيراد يومي نحو 250 مليون م3/يوم، بعدها يبدأ التخزين الخامس".

وتابع: "التخزينات السابقة أيضاً كانت تبدأ بعد تعويض الكميات التي يتم صرفها من خلال بوابتي التصريف، التخزين الأول بدأ أول يوليو 2020 بدون تعويض لعدم وجود تخزين سابق، والثاني 4 يوليو 2021، والثالث 11 يوليو 2022، والرابع 14 يوليو 2023، والخامس طبقاً لمعدلات الأمطار الحالية متوقع 20 يوليو الجاري".