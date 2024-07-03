شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الجديد.. السيرة الذاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر حكومي لإكسترا نيوز، ترشيح اللواء طارق مرزوق محافظا للدقهلية، خلفا للدكتور أيمن مختار المحافظ السابق.

وفى هذا الإنوجراف نستعرض السيرة الذاتية للواء طارق مرزوق المرشح لتولى محافظة الدقهلية

ينشر الخليج 365 السيرة الذاتية للواء طارق مرزوق فى السطور التالية، حيث تولي اللواء طارق منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون.

وتولي اللواء طارق مرزوق، حكمدارًا للعاصمة

وكان اللواء مرزوق له دور كبير فى عدد من القضايا الإرهابية والتى ساهم فى الكشف عنها وعن العناصر الإرهابية التى شاركت فيها، كما تمكن من ضبط عدد كبير من الخلايا الإرهابية.

وقد عمل اللواء مرزوق بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وهو عقيد ثم ترقى لرتبة العميد وعمل نائبًا لمدير أمن أسوان في 2016، ثم تولى منصب مدير قطاع الشرق بالعاصمة