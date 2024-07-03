قبل إعلانها.. تعرف على ملامح حركة المحافظين الجدد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان حركة المحافظين الجديدة، والتي سيتم الكشف عنها بشكل كامل غدا الأربعاء.

وأكدت مصادر مطلعة أن حركة تغيير المحافظين المرتقبة تشمل تغيير عدد من المحافظين على رأسهم محافظي القاهرة والإسكندرية والأقصر، وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس.

وكشفت مصادر مطلعة عن اختيار چاكلين عازر محافظة للبحيرة، وتعيين اللواء طارق مرزوق محافظا للدقهلية، واللواء محب حبشي لبورسعيد.

وأشارت المصادر لتعيين اللواء هشام أبو النصر محافظا لأسيوط وأيمن إبراهيم عطية محافظا للقليوبية.