شكرا لقرائتكم خبر عن مراكب وطائرات ورحلة مقدسة.. إبداعات أبناء الأقصر فى رسم منازل الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

فن وتراث شعبى تتوارثه الأجيال منذ عشرات السنين ولا يزال يحظى باهتمام الجميع مع دخول موسم الحج سنويًا، وهو رسم ونقش منازل الحجاج وعمل صور لرحلة الحج بالمراكب والطائرات والجمال فى مشاهد بديعة باسم الحاج أو الحاجة التى تزور الأراضى المقدسة خلال تلك الفترة، حيث إنه قبل أيام من عودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضى المقدسة تقوم الأسر بجلب الخطاطين والرسامين لتجميل واجهات منازل الحجاج بالرسومات والكلمات الدينية التى تعبر عن موسم الحج لتدوين تلك الرحلة للحاجز.

ومن أبرز نجوم الرسومات على واجهة منازل الحجاج هم كل من أحمد الطيب النجار ابن البر الغربى، والشاذلى السنوسى ابن شرق الأقصر، وغيرهما من نجوم الرسم والنقش على المنازل للحجاج، حيث يقول الشاذلى السنوسى إنه تعلم منذ طفولته على يد والده أشهر فنانين الأقصر، ويشارك فى المسابقات والمعارض الفنية ويحصد برفقة أشقاؤه المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية، كما قرر أن يسير على نهج والده ورسم منازل الحجاج فى كل عام مع سفر وعودة الحجاج من الأراضى المقدسة، فقد تعلم فن الخط العربى والرسم التراثى على جدران المنازل وكورنيش النيل وجداريات مختلفة حول الأقصر.

وأضاف الشاذلى السنوسى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه يقوم كل عام مع دخول موسم الحج بالمشاركة برفقة أشقائه الصغار فى عمل رسومات بديعة فى واجهات منازل الحجاج بالأقصر، موضحًا أن التراث يتنوع ما بين آيات قرآن كريم وأدعية دينية ورسومات لوسائل سفر وعودة الحجاج للأراضى المقدسة، وكذلك فعاليات وروحانيات الحج التى يقوم بها الحاج فى المشاعر الدينية المختلفة، حيث يقوم بعمل كتابات الخط العربى بأشكال متنوعة فى واجهات منازل الحجاج وهو متخصص فى هذه الرسومات والأشكال أمام منزل من يزور بيت الله الحرام.



إبداعات الفنان شاذلى السنوسي ابن الاقصر



ابداعات نجوم الفن التشكيلي بمنازل الحجاج



إحدي اللوحات المميزة أمام منزل حاج بالأقصر



احدي اللوحات امام منازل حجاج الأقصر



الإبداع فى رسومات منازل الحجاج بالأقصر



الرسومات لنجوم الفن أمام منازل الأقصر



الرسومات والكتابات فى مداخل منازل الحجاج



الفرحة برسم منازل الحجاج فى الأقصر



الفنان شاذى السنوسي خلال رسم منازل الحجاج



آيات قرآنية ورسومات بمنازل الحجاج



جانب من الإبداع فى منازل حجاج الأقصر



جانب من رسم مظاهر الحج أمام المنازل



رحلة الحج ورسمها بيد الفنان أحمد الطيب



لوحة الطواف أمام منازل الحجاج