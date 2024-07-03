شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة وارتفاع بالرطوبة والعظمى بالقاهرة 37 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا شديد الحرارة رطبا نهارا على أغلب الأنحاء، حارا رطبا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطبا ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطبا على السواحل الشمالية.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 23، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.