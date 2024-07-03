شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية للدكتور محمد الطيب نائب لوزير الصحة والسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت قناة إكسترا نيوز عن صدور قرار بتعيين الدكتور محمد الطيب نائبا لوزير الصحة والسكان ، وفيما يلى السيرة الذاتية للدكتور محمد الطيب وزير الصحة.

الشهادات العلمية:

حصل الدكتور محمد الطيب على العديد من الشهادات العلمية محليا ودوليا، ومنها دورة الريادة فى المجال الطبي من كلية الطب جامعة هارفارد ودورة الريادة فى النظم الصحية فى مصر بتنظيم من البنك الدولى ووزارة المالية فى 2023، كما حصل على شهادة التدريب التنفيذي على الشراكة مع القطاع الخاص فى المجال الصحى كلية فرانكفورت للتمويل والإدارة بهامبورج – ألمانيا فى 2023 ، تم ترقيته من المجلس الاعلى للجامعات عام 2023 أستاذ مساعد، وحصل على ماجستير إدارة الأعمال بجامعة اسلسكا كلية الدراسات العليا فى الإدارة ودورة تدريبية فى الحوكمة والتنمية المستدامة بالمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة وشهادة برنامج القيادة للقرن الحادى والعشرين كلية جون كينيدى للعلوم الحكومية بجامعة هارفارد الحكومية بجامعة هارفارد ، التعليم التنفيذي ، الولايات المتحدة الأمريكية، وفى عام 2017 حصل على الدكتوراه في علوم طب الأسنان الإكلينيكي – كلية طب الأسنان جامعة عين شمس، وحصل على زمالة فى العلاج بالليزر فى طب الأسنان جامعة آخن فى ألمانيا ، وحصل على ماجستير فى علوم طب الأسنان الإكلينيكى كلية طب الأسنان جامعة عين شمس، وبكالوريس فى جراحة الفم والأسنان بجامعة عين شمس عام 2005 .

الوظائف الإدارية بوزارة الصحة ووزارة التعليم العالى

تقلد الدكتور محمد الطيب عدد من الوظائف الإدارية داخل وزارة الصحة والسكان ووزاة التعليم العالى ، آخرها منصب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية من مارس 2022 وحتى الآن، وعضو اللجنة الاستشارية الدائمة للتربية والتعليم بمنظمة الألكسومن 2022 وحتى الآن، والمدير التنفيذي للمنتدى العالمى للصحة والسكان والتنمية من 2023 وحتى الآن، ومستشار وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية ،و أمين عام اللجنة العليا لإنشاء فروع الجامعة الدولية والمؤسسات الجامعية، المدير التنفيذي للمنتدي العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي 2019 و2020، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي والشئون الفنية من 2017 وحتى 2022 .

التدرج الأكاديمي للدكتور محمد الطيب

تدرج الدكتور محمد الطيب فى الوظائف الأكاديمية والإكلينيكية ، اذ يشغل منصب عضو هيئة تدريس فى علاج الجذور واستشارى علاج الجذور ، ومحاضر العلاج بالليزر بأكاديمية ماستر كلاس فى إيطاليا، ومساعد أكاديمى بجامعة آخن بألمانيا ومحاضر زمالة العلاج بالليزر فى طب الأسنان بالتعاون بين ألمانيا وجامعة مصر الدولية.

الخبرات السابقة والمشاركة فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بمبادرات وزارة الصحة

ويمتلك الدكتور محمد الطيب خبرات واسعة ساعدت على تأهيله لتولى منصب نائب وزير الصحة والسكان، ومنها الاشتراك في وضع خطة قطاع الرعاية الصحية في مصر 2024-2030، الإشراف المباشر على الاجتماعات الدورية لقيادات وزارة الصحة وتنفيذ أعمال المتابعة والتقييم لكافة التكليفات الصادرة عن تلك الاجتماعات،الأشراف المباشر على الانتهاء من تقييم البرامج والأداء طبقا لخطة وزارة الصحة والسكان في خطة الحكومة المقدمة لمجلس النواب، الأشراف والأشتراك في الانتهاء من الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها وكذا بطاقات الوصف الوظيفي ضمن رؤية الوزارة للتطوير المؤسسي، الأشراف المباشر على الانتهاء من كافة التكليفات الرئاسية وتكليفات مجلس الوزراء، الأشراف والمتابعة لمبادرة ١٠٠ يوم صحه والتي افتتحها رئيس مجلس الوزراء، الأشراف والمتابعة لملف الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة والسكان طبقاً لتكليفات رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء.

انجاز لملفات هامة وحيوية بوزارة الصحة والتعليم العالى



ونجح الدكتور محمد الطيب فى انجاز عدد من الملفات الهامة إبان توليه منصب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، ومن بينها الإشراف على تطبيق الحوكمة بكافة قطاعات وزارة الصحة والسكان، وتولى الدكتور محمد الطيب الإشراف على إدارة الحوكمة بالوزارة مركزيا وإدارات الحوكمة على مستوى الـ 27 محافظة وإعداد وتدريب الكوادر محليا ودوليا، وتطبيق سياسات الحوكمة للعمل على تحقيق مبادئى النزاهة والشفافية تنفيذا لتكليفات الرئيس ، والعمل على اشراك المواطنين فى صنع القرار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تولى الدكتور محمد الطيب التنسيق بين كافة قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها للتأكد من تنفيذ كافة المهام، الإشراف الفني والمتابعة لتنفيذ المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، و المدير التنفيذي للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية ) 5 - 8 سبتمبر 2023، الاشتراك في أعمال الخريطة الصحية لجمهورية مصر العربية بالتعاون مع البنك الدولي، مقرر اللجنة المُشكلة لمتابعة تنفيذ توصيات النسخة الأولي للمؤتمر، و متابعة ملف السياحة الصحية وسبل النهوض به والت نسيق مع الجهات المعنية، و المشاركة في تمثيل وزارة الصحة والسكان في المؤتمرات الدولية، و التوقيع على "إعلان الأقصر" ل تطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، التوقيع على بروتوكول مع شركة " واسترازنيكا مصر " بشأن الشراكة لتنمية الصحة المستدامة، التوقيع على حجر الأساس لأول فرع " لمستشفى بامبينو جيزو الإيطالية " بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتوقيع على بروتوكول تعاون مع " مؤسسة إيني الإيطالية"، لتعزيز سبل التعاون بمجال الصحة المجتمعية ورفع كفاءة الفريق الطبي، و توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة، و"شركة سان دوناتو الإيطالية" ، و"شركة جي كي إس دي الإيطالية القابضة"، للاستثمار في مجال تقديم الخدمات بمختلف القطاعات وعلى رأسها الرعاية الصحية، و التوقيع علي مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات القطرية )"شركة استثمار القابضة" ، و" شركة أعمال"، و "مجموعة القمرا القابضة"(، لدعم وتعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية.

المشاركة فى تطوير استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى

كما نجح الدكتور محمد الطيب فى انجاز مهام كبيرة ونجاحات خلال توليه منصب مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى للشئون الفنية انعكست بشكل كبير على نجاحات الوزارة والتماشى مع سياسة القيادة السياسية فى الاهتمام بالتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى ومن بينها المدير التنفيذي للمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بمصر في نسخته الأولي أبريل 2019 والنسخة الثانية 2020 علي التوالي، والمشاركة في تطوير استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي، والمشاركة في وجود قانون يرعي المواهب الوطنية لدعم المبدعين والأفراد المتميزين، و المشرف علي إعداد وتنفيذ الحملة الإعلامية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي "المصريون يستحقون" لتعريف المجتمع المصري والأجنبي بمشروع الدولة لتطوير منظومة التعليم العاليوالبحث العلمي، الإشراف على المشروع القومي لتطوير المستشفيات الجامعية، إعداد وتنظيم مؤتمر الوزراء المسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي بالوطن العربي والمنعقد في دورته السابعة عشر بمصر تحت رعاية رئيس الجمهورية، ومسؤول عن متابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية وتكليفات مجلس الوزراء، مسئول عن متابعة تنفيذ المشروعات الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مثل إنشاء )جامعة الجلالة، جامعة العلمين، جامعة المنصورة الجديدة وجامعة الملك سلمان مع فروعها الثلاثة( واختتام اتفاقيات العمل بين الجامعات الأجنبية الأخرى للتعاون الجامعات المذكورة، المشرف علي تطبيق نظام التحول الرقمي على الجامعات المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية للجامعات لتحويلها إلى جامعات ذكية، على سبيل المثال: العمل على إنهاء مشروع تأمين الشهادات وحفظ بيانات الطلاب في الجامعات باستخدام تقنية Block chain والشهادات الرقمية، ومتابعه مبادرة تطوير العشوائيات التي تقع في نطاق الجامعات المصر ية وذلك تحقيقا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنميه البيئة، و الانتهاء من تطبيق "ادرس في مصر" وتم العمل به من أغسطس 2019 والذي يتيح بيانات وبرامج مؤسسيه المؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية، مسئول عن الإشراف على مبادرة "صنايعية مصر" المهتمة بتفعيل وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، و المسئول عن المؤتمرات والأنشطة الرئاسية )بحضور رئيس جمهورية مصر العربية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

المشاركة فى تشريع قانون الجامعات الأجنبية فى مصر وإنشاء أفرع بالعاصمة الإدارية

تولى الدكتور محمد الطيب منصب أمين عام اللجنة العليا لإنشاء أفرع الجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية فى مصر ومراجعة ملفات الأفرع والإجراءات السياسية للتقديم ، وشارك فى تشريع قانون فروع الجامعات الأجنبية فى مصر.

تمثيل مصر ووزارة الصحة فى مؤتمرات دولية بالوطن العربى وأمريكا وأوروبا

وحقق الدكتور محمد الطيب نجاحات كبيرة فى تمثيل مصر ووزارة الصحة والتعليم العالى فى المشاركات الدولية داخل ما يزيد عن 10 دول عربية منها" العراق وقطر وتونس والجزائر والمملكة العربية السعودية، والأمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وسلطنة عمان، كما شارك فى مؤتمرات دولية ومنها " هولندا والمجر وسويسرا وجمهورية التشيك والمملكة المتحدة ورومانيا وألمانيا وأسبانيا وإيطاليا وفرنسا والصين والولايات المتحدة الأمريكية .