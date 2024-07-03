فقيه قانوني.. من هو الدكتور عبدالفتاح نور الدين محافظ سوهاج الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

كشفت مصادر تعيين اللواء الدكتور عبد الفتاح نور الدين محافظ سوهاج.

وينشر الخليج 365 أبرز المعلومات عن محافظ سوهاج الجديد.

- أحد أبرز الفقهاء القانونيين في مصر.

- حصل على الدكتوراة في القانون الجنائي.

- شغل منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية.

- ساهم في صياغة اللوائح والقوانين التي تنظم العمل الأمني.

- كان له دور بارز في تعزيز الشفافية والنزاهة القانونية داخل الوزارة.

- أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة ما يعكس مكانته العلمية وكفاءته.

- قدم العديد من البحوث والدراسات التي أسهمت في تطوير الفقه القانوني.

- يعرف بكفاءته العلمية والعملية وإسهاماته البارزة في المجال القانوني.

ويؤدي الوزراء الجدد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

وفي التشكيل الجديد، جرى تعيين الفريق كامل الوزير والدكتور خالد عبد الغفار نائبين لرئيس الوزراء، كما تم تعيين ٢٣ نائبا للوزراء و٣٢ نائبا للمحافظين.

كما تم تعيين ٩ سيدات نوابا للمحافظين، كما شهد التشكيل الجديد حضور قوي للسيدات والشباب في التغيير الحكومي.