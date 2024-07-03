وزير الخارجية في الحكومة الجديدة.. من هو بدر عبد العاطي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يتولى السفير بدر عبد العاطي، منصب وزير الخارجية والهجرة في التشكيل الحكومي الجديد، والذي سيتم إعلانه رسميًا اليوم الأربعاء.

وفيما يلي يستعرض الخليج 365 أبرز المعلومات عن وزير الخارجية والهجرة في الحكومة الجديدة.

- سفير مصر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج والاتحاد الأوروبي حتى يوليو 2024.

- مندوب مصر الدائم لدى حلف الناتو حتى يوليو 2024.

- سفير مصر لدى ألمانيا بين عامي 2015 و2019.

- نائب مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي للوزارة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بين عامي 2013 و2015.

- نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي وغرب أوروبا والمنسق الوطني للاتحاد من أجل المتوسط بين عامي 2012 و2013.

- مدير شؤون فلسطين بوزارة الخارجية بين عامي 2007 و2008.

- خدم في عدة مناصب بمختلف السفارات المصرية في الخارج ومنها لدى أمريكا واليابان وإسرائيل.

ويؤدي الوزراء الجدد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

وفي التشكيل الجديد، جرى تعيين الفريق كامل الوزير والدكتور خالد عبد الغفار نائبين لرئيس الوزراء، كما تم تعيين ٢٣ نائبا للوزراء و٣٢ نائبا للمحافظين.

كما تم تعيين ٩ سيدات نوابا للمحافظين، كما شهد التشكيل الجديد حضور قوي للسيدات والشباب في التغيير الحكومي.