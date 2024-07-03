شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الوزارى لحكومة مصطفى مدبولى الجديدة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤدى الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بعد قليل، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية، وضمت قائمة الحكومة الجديدة الأسماء التالية.

1-الفريق كامل عبد الهادى فرج الوزير نائبا لرئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزيرا للنقل.



التشكيل الوزارى



الحكومة الجديدة

2- خالد عاطف عبد الغفار محمد نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان

3-حسن محمد حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية

4- أحمد أشرف على كوجك وزيرا للمالية

5- شريف فتحي علي عطية وزيرا للسياحة والآثار

6- محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال

7- رانيا عبدالمنعم المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون

8- مايا محمد عبدالمنعم مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي

9- أحمد فؤاد عبدالسلام هنو وزيرا للثقافة

10- محمد أحمد عبداللطيف وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني

11- أشرف صبحي محمد عامر وزيرا للشباب والرياضة

12- محمد أيمن أحمد عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

13- شريف محمد فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية

14- أسامة السيد محمود الأزهري وزيرا للأوقاف

15- هاني عاطف نبهان سويلم وزيرا للموارد المائية والري

16- كريم إبراهيم علي بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية

17- محمود مصطفى كمال عصمت وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة

18- سامح أحمد زكي الحفني وزيرا للطيران المدني

19- عمرو أحمد سميح طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

20- ياسمين أحمد فؤاد وزيرا للبيئة

21- منال عوض ميخائيل وزيرا للتنمية المحلية

22- محمد محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي

23- عدنان فنجري أبوجبل حسين وزيرا للعدل

24- محمود فوزي عبدالباري وزيرا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

25- علاء الدين فاروق زكي وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي

26- شريف مجدي حسين شربيني وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية