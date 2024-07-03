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شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الوزارى لحكومة مصطفى مدبولى الجديدة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تؤدى الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بعد قليل، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية، وضمت قائمة الحكومة الجديدة الأسماء التالية.
1-الفريق كامل عبد الهادى فرج الوزير نائبا لرئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزيرا للنقل.
التشكيل الوزارى
الحكومة الجديدة
2- خالد عاطف عبد الغفار محمد نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان
3-حسن محمد حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية
4- أحمد أشرف على كوجك وزيرا للمالية
5- شريف فتحي علي عطية وزيرا للسياحة والآثار
6- محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال
7- رانيا عبدالمنعم المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون
8- مايا محمد عبدالمنعم مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي
9- أحمد فؤاد عبدالسلام هنو وزيرا للثقافة
10- محمد أحمد عبداللطيف وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني
11- أشرف صبحي محمد عامر وزيرا للشباب والرياضة
12- محمد أيمن أحمد عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
13- شريف محمد فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية
14- أسامة السيد محمود الأزهري وزيرا للأوقاف
15- هاني عاطف نبهان سويلم وزيرا للموارد المائية والري
16- كريم إبراهيم علي بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية
17- محمود مصطفى كمال عصمت وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة
18- سامح أحمد زكي الحفني وزيرا للطيران المدني
19- عمرو أحمد سميح طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
20- ياسمين أحمد فؤاد وزيرا للبيئة
21- منال عوض ميخائيل وزيرا للتنمية المحلية
22- محمد محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي
23- عدنان فنجري أبوجبل حسين وزيرا للعدل
24- محمود فوزي عبدالباري وزيرا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
25- علاء الدين فاروق زكي وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي
26- شريف مجدي حسين شربيني وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
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