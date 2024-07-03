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وزارة الصحة تكشف جهود مبادرة الرئاسة لصحة الأم والجنين.. انفوجراف

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف جهود مبادرة الرئاسة لصحة الأم والجنين.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 03 يوليو 2024 11:15 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن جهود مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين منذ انطلاقها وحتى اليوم.

1- تم فحص فحص 2 مليون و700 ألف سيدة

2- المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين

3- الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «B» وفيروس نقص المناعة البشري وبكتيريا الزهري للسيدات الحوامل

4- توفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان

5- فرق المبادرة تقوم بمتابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يوما بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود

6- المبادرة تضمن سرية التحاليل ودقة النتائج باختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية

 


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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