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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف جهود مبادرة الرئاسة لصحة الأم والجنين.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 03 يوليو 2024 11:15 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن جهود مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين منذ انطلاقها وحتى اليوم.
1- تم فحص فحص 2 مليون و700 ألف سيدة
2- المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين
3- الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «B» وفيروس نقص المناعة البشري وبكتيريا الزهري للسيدات الحوامل
4- توفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان
5- فرق المبادرة تقوم بمتابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يوما بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود
6- المبادرة تضمن سرية التحاليل ودقة النتائج باختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية
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