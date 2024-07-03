شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية للفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

يتولى الفريق كامل عبد الهادي فرج الوزير، منصب نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزارة النقل، ووزير النقل والصناعة، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، وتضمنت تغيير ما يقرب من 20 حقيبة وزارية ودمج وزارات أخرى على رأسها وزارة الهجرة.

من هو الفريق كامل الوزير وزير النقل؟

وتخرج في الكلية الفنية العسكرية قسم الهندسة المدنية الدفعة 17 في يوليو 1980، وشغل جميع الوظائف القيادية بسلاح المهندسين العسكريين، وتدرج في المناصب حتى تولي منصب مدير إدارة المهندسين العسكريين في 2011.

وتولى الفريق كامل الوزير، منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في 15 ديسمبر 2015 حتى 11 مارس 2019، وقد أشرف على عمليات الحفر في مشروع قناة السويس الجديدة.

تم ترقية «الوزير» لرتبة فريق في 10 مارس 2019، وتولى حقيبة وزارة النقل في 11 مارس من نفس العام، حيث حقق بها العديد من الإنجازات الضخمة سواء في منظومة مترو الأنفاق أو السكك الحديدية أو الموانئ البرية والبحرية والجافة.

حصل الفريق كامل الوزير، على جميع الفرق «التعليمية - التدريبية» بسلاح المهندسين العسكريين، كما حصل على ماجيستير العلوم العسكرية الدورة 40 أركان حرب وزمالة كلية الحرب العليا، وأكاديمية ناصر العسكرية العليا الدورة 24 ودورة كبار القادة عام 2014.