شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: ارتفاع درحات الحرارة اليوم وغداً على كافة الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

حذر الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من بداية سيطرة الكتلة الحارة واتساع المرتفع الجوي شديد الحرارة، مشيراً أن هناك ارتفاعاً قياسياً في الحرارة يبدأ تدريجياً يومى الأربعاء والخميس على كل الجمهورية ويستمر الجمعة والسبت على الصعيد.

أضاف فهيم أن درجات الحرارة الأربعاء 38 على الوجه البحرى و 41 على الوجه القبلى، وتصل ذروة الارتفاع الخميس بدرجة حرارة 41 درجة على الوجه بحري و 43 على الوجه القبلي.

أوضح فهيم أن بداية انخفاض الحرارة ستكون يوم الجمعة على الوجه البحري لتصل إلى 37 درجة مئوية، ويستمر الطقس شديدة الحرارة في الصعيد لتتراوح ما بين 42 – 44 درجة، ويشمل الإنخفاض يوم السبت معظم الجمهورية " حتى قنا جنوباً " لتكون ما بين 35 - 38 عدا مناطق اقصى جنوب الصعيد " الأقصر – اسوان" التي تصل إلى 42 – 43 درجة مئوية.