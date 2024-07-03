شكرا لقرائتكم خبر عن كنترولات الثانوية العامة تواصل تصحيح امتحان العربى واللغة الثانية والفيزياء والان مع تفاصيل الخبر

تواصلت كنترولات الثانوية العامة أعمال التجميع والمراجعة ورصد الدرجات لمادة اللغة العربية للـ ثانوية العامة 2024، كما يتم تقدير درجات امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية وتشمل الفرنسية والأسبانية والألمانية والصينية والإيطالية، على أن يتم البدء فى تصحيح امتحان مادة الفيزياء، حيث أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن أعمال التصحيح وتقدير الدرجات تسير بشكل طبيعي بسرية تامة، مشددة على أن هناك تعليمات للمسئولين عن أعمال التصحيح ورصد الدرجات بضرورة الالتزام بالدقة والسرية الكاملة فى أعمال التصحيح وحصول كل طالب على حقه.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد على أن اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة نموذج أسئلة امتحان الفيزياء أوضحت أن الامتحان مطابق للمواصفات الفنية وتدرج مستوى الصعوبة 30٪؜ للمستويات العقلية البسيطة و40٪؜ للمستويات العقلية المتوسطة و30٪؜ للمستويات العقلية العليا، و90%؜ من أسئلة الامتحان تم تناولها بنفس الأفكار في امتحانات نهاية العام السابقة (دور أول - دور ثاني) خلال أعوام، 2021 و2022، و2023، كما تم تناولها في النماذج الاسترشادية.

ـ وجود ملاحظات على صياغة أجزاء من السؤال رقم 6 (نموذج أ) والسؤال رقم 33 (نموذج أ) والسؤال رقم 20 (نموذج أ) والسؤال رقم 14 (نموذج أ) والسؤال رقم ٤٠ (نموذج أ) ضمن أسئلة الاختيار من متعدد (بابل شيت) محل شكوى الطلاب، وتم منح الدرجة الكاملة للسؤال 6 نموذج أ، مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج، ومنح الدرجة الكاملة للسؤال 33 (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج، ومنح الدرجة الكاملة للسؤال رقم 40 (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الاجابات (أ - د) للسؤال رقم 20 (نموذج أ) صحيحة مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الاجابات (أ - ب) صحيحين للسؤال رقم ١٤ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- مساءلة اللجنة المسئولة عن مراجعة ورق أسئلة الامتحان قبل الطباعة.

- الإعلان عن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء فور الانتهاء من التصحيح الإلكتروني.