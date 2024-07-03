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السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربى محمد صلاح الدين

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القاهرة - سامية سيد - كتب زكى القاضى

الأربعاء، 03 يوليو 2024 02:08 م

ينشر الخليج 365 السيرة الذاتية للواء محمد صلاح الدين، وزير الإنتاج الحربى، بعد تجديد الثقة فيه.

• محمد محمد صلاح الدين مصطفى
• تاريــــخ الميـــلاد: 6/9/1960
• تاريـــخ التخـــرج: يوليو 1983
• الحالة الاجتماعية: متزوج

التأهيل:

• بكالوريوس هندسة يوليو 1983 (الكلية الفنية العسكرية)
• النوط/الوسام/الميدالية:
• ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة من الطبقة الأولى
• نوط الخدمة الممتازة
• ميدالية 25 يناير
• نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى

 

الوظائف:

• قائد ورشة لواء مظلات 1986
• قائد ورشة محطة مركبات 1998
• قائد ورشة فرعية مركبات 2000
• كبير مهندسين مجمع الصناعات الهندسية 2003
• قائد ورشة مركبات جيب 2005
• مساعد مدير المركبات للتسليح 2009
• نائب رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة 2016
• رئيس القطاعات الفنية للهيئة العربية للتصنيع
• مستشار مدير عام الهيئة العربية للتصنيع
• مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي
• نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي
• وزير دولة للإنتاج الحربى أغسطس 2022
• تم تجديد الثقة كوزير دولة للإنتاج الحربى يوليو 2024

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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