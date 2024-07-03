شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: اختيار "جبران" وزيرا للعمل يعكس ثقة القيادة فى التنظيم النقابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، باختيار محمد جبران رئيس الاتحاد، وزيرا للعمل فى الحكومة الجديدة، معربا عن سعادتهم لثقة القيادة السياسية في رمز من رموز العمل النقابي المصري، وهو ما يعكس ثقة القيادة السياسية في قيادات التنظيم النقابي المصري.

وأشاد مجلس إدارة اتحاد العمال، بما قام به محمد جبران من خطوات من أجل النهوض بالمؤسسات التابعة للاتحاد والاتحادات المحلية العمالية بكافة المحافظات، وحرصه علي تطوير أداء الإعلام العمالي ليصبح لسان حال العمال من خلال إحياء جريدة العمال التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعودة صدورها مجددا بعد توقف دام لست سنوات.

وأكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد علي أن التنظيم النقابي يقف دائما داعما للدولة المصرية والقيادة السياسية ويقدر خطوات الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل النهوض بالوضع الاقتصادي وتحسين ظروف المواطن المصري.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد، أن اختيار أحد أبناء التنظيم النقابي يصب في صالح قضايا العمل والعمال من خلال التناغم والتنسيق والتعاون الذي تشهده منظومة العمل باطرافها الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال.

وتمنى مجلس الإدارة التوفيق لـ محمد جبران في مهامه الجديدة، خاصة وأنها فترة هامة تشهد مناقشات حول قانون العمل الجديد من خلال الحوار الاجتماعي الذي كان يشارك به جبران ممثلا عن عمال مصر، ويعي جيدا متطلبات العمال في هذه المرحلة وأهمية إصدار قانون متوازن يحقق العدالة بين أطرافه.

ويذكر أن محمد جبران كان يشغل رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ورئيس المجلس المركزى للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب.