شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية مساء اليوم بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سيلقى عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء، الموافق 3 يوليو 2024، وذلك في كنيسة مارجرجس الشاطبى بالإسكندرية.

ومن المقرر أن تذاع عظة قداسة البابا على القنوات الفضائية المسيحية، وصفحة المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



عظة البابا

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى، ألقى عظته الأسبوعية الماضية من الكتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وذلك عقب حفل تكريم أوائل الطلاب من حملة المؤهلات العليا والماجستير والدكتوراه دفعة 2023.

واستأنف البابا تواضروس تقديم العظة بعد توقف خلال فترة الخماسين المقدسة، وتحدث البابا تواضروس عن بدء صوم الرسل فى الكنيسة القبطية، مهنئنا الجميع ببدء الصوم، ومؤكدا أنها فترة مقدسة لها أثر روحى كبير.