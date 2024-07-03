قطع الكهرباء وسد النهضة والدعم.. تحديات تنتظر الحكومة الجديدة بعد حلف اليمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



أدت الحكومة الجديدة بتشكيلها الكامل، قبل قليل، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وضم التشكيل الحكومي الجديد إسناد مهام إضافية لعدد من الوزراء بجانب وزاراتهم الأصلية في التشكيل السابق، إلى جانب تعيين نائبين لرئيس مجلس الوزراء، وهما الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والصناعة.

وتواجه الحكومة الجديدة الكثير من التحديات خلال الفترة المقبلة وفي بداية مشوارها الرسمي، ومن أبزر هذه التحديات



- الأسعار والأزمة الاقتصادية

تعتبر أزمة ارتفاع الأسعار من الملفات الرئيسية التي تواجه الحكومة الجديدة حيث عانى المواطن خلال الأشهر الماضية من الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع.

- ملف الدعم

يعتبر ملف الدعم وخاصة الدعم التمويني من التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، حيث كانت الحكومة رفعت سعر بيع الخبز على بطاقات التموين من 5 قروش إلى 20 قرشا للرغيف الواحد، مع التوجيه ببدء دراسة لتحويل الدعم إلى نقدي بدلا من الدعم العيني.

- أزمة انقطاع الكهرباء

تفرض أزمة انقطاع الكهرباء المستمرة منذ يوليو من العام الماضي نفسها على الحكومة الجديدة، في ظل تغيير وزيري الكهرباء والبترول.

وتواجه الحكومة تحديا خلال فصل الصيف الحالي يتعلق بتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الكاملة وعلى مدار 24 ساعة، من أجل وقف قطع الكهرباء نهائيًا عن المواطنين ووقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال، في ظل الارتفاعات غير المسبوقة في درجات الحرارة.



- سد النهضة

يعتبر ملف سد النهضة من الملفات الحيوية والمصيرية للدولة المصرية حيث يرتبط هذا الملف بالأمن القومي المصري مباشرة، وفي ظل استمرار إثيوبيا في اتخاذ خطوات منفردة واستعدادها لتخزين جديدة الفترة المقبلة.

- الأمن القومي

يأتي ملف الأمن القومي على رأس اهتمامات الحكومة الجديدة، خاصة في ظل محيط إقليمي مضطرب ووضع يزداد صعوبة وتعقيدا سواء على الحدود الجنوبية مع السودان أو الحدود الشمالية الشرقية مع فلسطين، أو على الحدود الغربية مع ليبيا.

- النظافة والبناء

تعتبر ملفات منظومة النظافة الجديدة ومنظومة البناء من أبرز التحديات التي تواجه وزارة التنمية المحلية على وجه التحديد نظرا لارتباط هذه الملفات بالمصالح المباشرة اليومية للمواطنين.