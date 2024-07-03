9 سيدات ومنصبان لأول مرة.. 53 وزيرا ونائبًا يرأسهم مدبولي "التشكيل الكامل للحكومة الجديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وتضمن تضمن تشكيل الحكومة (30 وزيرا بينهم 10 تجديد ثقة و20 تعيينات جديدة، منهم 4 سيدات، إلى جانب تعيين 23 نائبا للوزراء بينهم 5 عناصر نسائية.



10 وزراء تجديد ثقة وتوسيع مهام

1- الدكتور خالد عبد الغفار محمد - نائبا لرئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزيرا للصحة والسكان - تجديد ثقة ومهام إضافية.

2- الفريق كامل عبد الهادي فرج الوزير - نائبا لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيرا لوزارتي الصناعة والنقل - تجديد ثقة ومهام إضافية.

3- الدكتورة رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط - وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي - تجديد ثقة ومهام إضافية.

4- محمود توفيق عبد الجواد قنديل - وزيرا للداخلية.

5- الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد عبد العزيز- وزيرا للبيئة.

6- الدكتور عمرو أحمد سميح طلعت - وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

7- الدكتور أشرف صبحي محمد عامر - وزيرا للشباب والرياضة.

8- الدكتور محمد أيمن أحمد عاشور - وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

9- محمد محمد صلاح الدين مصطفى - وزيرا للدولة للإنتاج الحربي.

10- الدكتور هاني عاطف نبهان سويلم - وزيرا للموارد المائية والري.



20 وزيرا جديدا في الحكومة

1- الفريق أول عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر - وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي - جديد.

2- الدكتور محمود مصطفى كمال عصمت - وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة.

3- أحمد أشرف على كوجك - وزيرا للمالية.

4- منال عوض ميخائيل - وزيرا للتنمية المحلية.

5- شريف فتحي علي عطية - وزيرا للسياحة والآثار.

6- الدكتورة مايا محمد عبد المنعم مرسي - وزيرا للتضامن الاجتماعي.

7- الدكتور شريف محمد فاروق علي مصطفى - وزيرا للتموين والتجارة الداخلية.

8- الدكتور بدر أحمد محمد عبد العاطي - وزيرا للخارجية والهجرة.

9- المستشار عدنان فنجري أبو جبل حسين - وزيرا للعدل.

10- المستشار محمود فوزي عبد الباري عصر - وزيرا للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

11- الدكتور أسامة السيد محمود الأزهري - وزيرا للأوقاف.

12- سامح أحمد زكي الحفني - وزيرا للطيران المدني.

13- شريف مجدي حسين شربيني - وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

14- علاء الدين فاروق زكي السيد - وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.

15- محمد إبراهيم أحمد شيمي - وزيرا لقطاع الأعمال العام.

16- حسن محمد حسن الخطيب - وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية.

17- محمد عبد العزيز جبران عبد الحليم - وزيرا للعمل.

18- أحمد فؤاد عبد السلام هنو - وزيرا للثقافة.

19- محمد أحمد عبد اللطيف رمضان سعد - وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.

20- كريم إبراهيم علي بدوي - وزيرا للبترول والثروة المعدنية.



23 نائبًا للوزراء بينهم 5 سيدات



1- رأفت عبد العزيز فهمي هندي - نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

2- غادة لبيب مصطفى عبد الغني - نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

3- بكر محمد عبد الوهاب البيومي - نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

4- منتصر مناع ميهوب جاد الحق - نائبا لوزير الطيران المدني.

5- مصطفى إبراهيم علي الصياد - نائبا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

6- الدكتور سيد إسماعيل علي أحمد - نائبا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

7- الدكتور أحمد محمد ضاهر حسين - نائبا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

8- أيمن محمد بهاء الدين البصال - نائبا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

9- عبلة أحمد علي الألفي - نائبا لوزير الصحة والسكان.

10- محمد محمود ناصر الطيب - نائبا لوزير الصحة والسكان.

11- عمرو محمد قنديل شمس الدين - نائبا لوزير الصحة والسكان.

12- شريف محمد فتحي الكيلاني - نائبا لوزير المالية.

13- ياسر سمير صبحي كامل - نائبا لوزير المالية.

14- أبو بكر محمد حفني محمود - نائبا لوزير الخارجية والهجرة.

15- نبيل رياض حبشي غطاس - نائبا لوزير الخارجية والهجرة.

16- حسام الدين محمد صلاح عثمان - نائبا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.

17- صباح محمد عبد اللطيف مشالي - نائبا لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

18- نهاد شاهين على شاهين - نائبا لوزير النقل.

19- ماجد محمد عبد الحميد متولي - نائبا لوزير النقل.

20- وجدي شحات عبد الحكيم رضوان - نائبا لوزير النقل.

21- مارجريت صاروفيم مينا يوسف - نائبا لوزير التضامن الاجتماعي.

22- وليد حسين أبو المجد علي - نائبا لوزير التموين والتجارة الداخلية.

23- يمنى أسامة فريد البحار - نائبا لوزير السياحة والآثار.