شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يعلن فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، موافقة المجلس علي فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، وذلك فى الموعد الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية وفقا لحكم المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وثمن رئيس مجلس الشيوخ، التعاون المثمر بين غرفتي البرلمان، متوجها بالشكر إلي مجلس النواب بكامل هيئته وعلى رأسه المستشار الدكتور حنفي جبالي، دائم الحرص أن يعمل في تناغم وتنسيق لدعم مسيرة العمل التشريعي والنهوض به.

كما أشاد رئيس مجلس الشيوخ بالتعاون بين المجلس والحكومة السابقة، وعلى رأسها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الذين حرصوا علي المشاركة الفعالة، سواء في الجلسات أو اللجان، وخص بالذكر، المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، اضطلع بالتنسيق الكبير بين المجلس والحكومة.

وتنص المادة 158 للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

وطبقا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ فان عودة مجلس الشيوخ ستكون بقرار من رئيس الجمهورية.