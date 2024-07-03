شكرا لقرائتكم خبر عن سامح الحفنى يصل مقر وزارة الطيران بعد أداء اليمين والوزير السابق أول مستقبليه والان مع تفاصيل الخبر

وصل الطيار سامح الحفني وزير الطيران المدني الجديد، قبل قليل، مقر وزارة الطيران المدني بمطار القاهرة الدولي، حيث كان في استقباله الوزير السابق الفريق محمد عباس حلمي، وعقد جلسة تسليم وتسلم بمقر الوزارة، اطلع خلالها الحفني علي كل ما يخص القطاع والشركات التابعة له وأهم الأولويات التي تقوم بها الوزارة حاليا، وكذلك أهم المشروعات القائمة، كما استقبل الحفني قيادات الوزراء ورؤساء الشركات لتهنئة والوقوف علي اخر المستجدات.

وأدي الطيار سامح الحفني اليمين الدستورية كوزير للطيران المدنى، صباح اليوم الأربعاء، في التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلفا للفريق محمد عباس حلمي، الحنفي لديون وزارة الطيران المدني بمطار القاهرة.

الطيار سامح الحفني وزير الطيران المدني الجديد، هو كابتن طيار عمل في مجال الطيران المدني عقب حصوله على بكالوريوس علوم الطيران من المعهد القومى للتدريب على الطيران إلى جانب حصوله على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس.

وتم تعيينه رئيسًا لسلطة الطيران المدني المصري مرتين الأولى في وزارة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الاسبق ، والثانية في وزارة الفريق يونس المصري؛ كما تولى رئاسة الشركة القابضة لمصر للطيران ونجح في تحويل الشركة من الخسائر إلى تحقيق الربحيه.

تم اختياره في عام 2021 لشغل منصب مندوب مصر الدائم وعضوا بمجلس إدارة المنظمة العالمية للطيران المدني " ايكاو".

حصل الطيار سامح الحفني على العديد من المؤهلات العلمية من بينها؛ دكتوراه فى إدارة الأزمات - PHD من جامعة بورسعيد، وماجستير إدارة الأعمال تخصص إدارة مطارات وشركات طيران MBA - من جامعة تولوز بفرنسا، وماجستير إدارة عامة MBA من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.