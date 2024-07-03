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زكى وعسكر وهالة السعيد وعبد النبى مستشارين للرئيس السيسى ومروان مديرًا لمكتبه

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الأربعاء، 03 يوليو 2024 04:28 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات بتعيين كل من:

الفريق أول/ محمد أحمد زكي محمد، مساعداً لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع.

-  الفريق/ أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية.

- المستشار/ عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، مديراً لمكتب السيد رئيس الجمهورية.

- اللواء/ محسن محمود علي عبد النبي، مستشاراً لرئيس الجمهورية للإعلام.

- الدكتورة/ هالة حلمي السعيد يونس، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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