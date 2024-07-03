شكرا لقرائتكم خبر عن زكى وعسكر وهالة السعيد وعبد النبى مستشارين للرئيس السيسى ومروان مديرًا لمكتبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى الأربعاء، 03 يوليو 2024 04:28 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات بتعيين كل من: الفريق أول/ محمد أحمد زكي محمد، مساعداً لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع. - الفريق/ أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية. - المستشار/ عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، مديراً لمكتب السيد رئيس الجمهورية. - اللواء/ محسن محمود علي عبد النبي، مستشاراً لرئيس الجمهورية للإعلام. - الدكتورة/ هالة حلمي السعيد يونس، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز