شكرا لقرائتكم خبر عن زكى وعسكر وهالة السعيد وعبد النبى مستشارين للرئيس السيسى ومروان مديرًا لمكتبه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالىالأربعاء، 03 يوليو 2024 04:28 م
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات بتعيين كل من:
الفريق أول/ محمد أحمد زكي محمد، مساعداً لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع.
- الفريق/ أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية.
- المستشار/ عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، مديراً لمكتب السيد رئيس الجمهورية.
- اللواء/ محسن محمود علي عبد النبي، مستشاراً لرئيس الجمهورية للإعلام.
- الدكتورة/ هالة حلمي السعيد يونس، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.
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