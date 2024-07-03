شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح بين الأهالى بعد تعيين عادل النجار محافظًا للجيزة وإشادات بكفاءته والان مع تفاصيل الخبر

عبر أهالي الجيزة عن فرحتهم باختيار المهندس عادل النجار محافظًا للجيزة في التشكيل الحكومي الجديد، وذلك بعد أداء اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية.

وينتظر الأهالي من المحافظ الجديد، استكمال المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها نطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة وتحقيق المزيد منها في قطاع التعليم والصحة والبنية التحتية، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، وعمل جولات ميدانية على أرض الواقع لرصد المشكلات التي تواجههم؛ وذلك لكفائته وخبرته وإنجازاته الكبيرة خلال فترة عمله رئيسًا لـجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة.

وطالب عدد من الأهالي، المحافظ الجديد بالاهتمام بالبنية التحتية، والتي لا زالت تحتاج إلى تطوير وتحسين، وذلك من خلال الاهتمام بتطوير ورصف الطرق ورفع كفاءة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وضبط العشوائيات، مؤكدين أنها أولويات يتطلعون إلى الاهتمام بها خلال الفترة المقبلة.

وعمل المهندس عادل النجار رئيسًا لجهاز تنمية مدينة بني سويف، ورئيسًا لجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، ورئيسًا لجهاز تنمية العاشر من رمضان، ورئيسًا لجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، وأخيرًا عمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة.

ويعد من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والتميز في العمل، إذ حقق معدلات إنجاز كبيرة في المشروعات القومية بالمدن التي عمل بها في المناصب الإدارية، وتمكن من التعامل خلال فترة توليه منصب رئيس جهاز 6 أكتوبر، بمنتهى الحزم والقوة ضد مخالفات البناء.