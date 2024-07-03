شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يهنئ الصومال بذكرى تأسيس الجمهورية.. وكندا بذكرى "يوم كندا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود، بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية.



وأوفد سيادته، الأمين برئاسة الجمهورية محمد يحيى، إلى سفارة جمهورية الصومال الفيدرالية بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.



كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الحاكم العام لكندا ماري ماي سيمون، بمناسبة الاحتفال بذكرى "يوم كندا".



وأوفد سيادته، الأمين برئاسة الجمهورية محمد رضا السيد، إلى سفارة كندا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.