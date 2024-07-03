شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى وزارة التموين بعد تولى شريف فاروق حقيبة الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية حالة من الارتياح بعد اختيار الدكتور شريف فاروق لتولى حقيبة الوزارة نظرا للتعاون المسبق بين الهيئة القومية للبريد ووزارة التموين في العديد من الملفات خلال وقت تولى الدكتور شريف فاروق رئاسة الهيئة.

وجاء اختيار الدكتور شريف رئيس الهيئة القومية للبريد لمنصب وزير التموين والتجارة الداخلية، عقب نجاحه في تطوير منظومة هيئة البريد واستحداث العديد من الخدمات على مدار الفترة الماضية، حيث بلغ إجمالي عدد المكاتب المطورة نحو 3840 مكتب بريد، كما تم زيادة عدد منافذ البريد لتصل إلى 4527 مكتب بريد لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.